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Шеф погранслужбы США ушел в отставку

Международная панорама
26 января, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
О причинах решения американского чиновника не сообщается
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ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Начальник пограничной службы США Марк Морган ушел в отставку. Это произошло через день после подписания президентом США Дональдом Трампом указов об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики.

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Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), причины ухода Моргана пока не ясны. Есть ли связь между его уходом и решениями главы государства, которые предусматривают начало строительства защитного барьера на границе с Мексикой, не уточняется.

Ведомство, которое возглавлял Морган, в последние годы является частью службы таможенного и пограничного контроля, структурно входящей в министерство национальной безопасности США. Пограничная служба отвечает за патрулирование границы с Мексикой и Канадой, а также прибрежных вод штата Флорида и Пуэрто-Рико. Последнее является ассоциированным с США островным государством в Карибском море.

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