Шеф погранслужбы США ушел в отставку

ВАШИНГТОН, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Начальник пограничной службы США Марк Морган ушел в отставку. Это произошло через день после подписания президентом США Дональдом Трампом указов об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики.

Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), причины ухода Моргана пока не ясны. Есть ли связь между его уходом и решениями главы государства, которые предусматривают начало строительства защитного барьера на границе с Мексикой, не уточняется.

Ведомство, которое возглавлял Морган, в последние годы является частью службы таможенного и пограничного контроля, структурно входящей в министерство национальной безопасности США. Пограничная служба отвечает за патрулирование границы с Мексикой и Канадой, а также прибрежных вод штата Флорида и Пуэрто-Рико. Последнее является ассоциированным с США островным государством в Карибском море.