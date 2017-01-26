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Источник: суд Киева назначил слушания по делу Одинцова и Баранова на начало февраля

Международная панорама
26 января, 21:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
Оба россиянина этапированы в украинскую столицу
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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Дарницкий районный суд Киева рассмотрит уголовное дело в отношении российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, похищенных из Крыма Службой безопасности Украины в ноябре 2016 года, 2 и 6 февраля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам РФ на Украине. Украинские официальные власти считают их гражданами Украины и обвиняют в государственной измене и дезертирстве.

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"Одинцов и Баранов этапированы в Киев, поскольку они отказались проводить заседания по видеосвязи. Дела против них будет рассматривать Дарницкий районный суд Киева 2 и 6 февраля отдельно", - сказал собеседник агентства.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что Служба безопасности Украины (СБУ) похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, и им были предъявлены обвинения в госизмене и дезертирстве. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинская сторона не дает согласия на встречу российского консула с задержанными. Власти Киева поясняют свой отказ тем, что задержанные являются гражданами Украины, так как не вышли из гражданства в установленном порядке.

В конце декабря 2016 года российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Николаева российских военнослужащих. После этого она рассказала, что наиболее сложным юридическим вопросом в деле является именно вопрос об их гражданстве. По ее словам, и Одинцов, и Баранов заявили об исключении их из гражданства Украины, написали соответствующие обращения в адрес президента (Украины), сдали паспорта, командование эти документы передало в ФМС. Однако, поскольку нет указа президента, Украина считает их своими гражданами, сами же военнослужащие считают себя гражданами России, поскольку получили российское гражданство в установленном порядке, пояснила Москалькова.

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