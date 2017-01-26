Бразилия просит Интерпол выдать ордер на арест предпринимателя Батисты

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бразильская полиция попросила Интерпол выдать международный ордер на арест предпринимателя Эйке Батисты, подозреваемого в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

По его информации, Батиста, по-видимому, покинул страну и прилетел в Нью-Йорк вечером 24 января.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Бразилии выдала ордер на арест предпринимателя в рамках операции "Эффективность", являющейся частью спецоперации "Автомойка", цель которой - расследование масштабных хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В правоохранительных органах считают, что предприниматель дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, который в ноябре 2016 года был арестован по подозрению в коррупции. Полиция провела обыски в доме бизнесмена, однако не смогла арестовать его, так как Батисты не оказалось дома.

По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние была признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.