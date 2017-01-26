Бразилия просит Интерпол выдать ордер на арест предпринимателя Батисты

Белорусский тяжелоатлет Чадович отстранен на четыре года за попытку подмены допинг-пробыСпорт 26 января, 22:09
Facebook изменит алгоритм выдачи видеоконтентаОбщество 26 января, 22:00
В Пензе введен режим повышенной готовности в связи с аварией на ТЭЦПроисшествия 26 января, 21:57
Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в ХМАОНовости Урала 26 января, 21:52
В РПЦ заявили о политическом характере вопроса об Исаакиевском собореОбщество 26 января, 21:47
Футболист чешской "Виктории" Дюриш перешел в российский "Оренбург"Спорт 26 января, 21:34
Патриарх в парламенте: о ценности человека, светскости государства и микрокредитованииОбщество 26 января, 21:20
"Едиот ахронот": власти Израиля одобрили строительство 153 домов в Восточном ИерусалимеМеждународная панорама 26 января, 21:17
NBC: дочь Трампа уличили в возможности голосовать сразу в двух штатахМеждународная панорама 26 января, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бразильская полиция попросила Интерпол выдать международный ордер на арест предпринимателя Эйке Батисты, подозреваемого в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
По его информации, Батиста, по-видимому, покинул страну и прилетел в Нью-Йорк вечером 24 января.
Ранее стало известно, что федеральная полиция Бразилии выдала ордер на арест предпринимателя в рамках операции "Эффективность", являющейся частью спецоперации "Автомойка", цель которой - расследование масштабных хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В правоохранительных органах считают, что предприниматель дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, который в ноябре 2016 года был арестован по подозрению в коррупции. Полиция провела обыски в доме бизнесмена, однако не смогла арестовать его, так как Батисты не оказалось дома.
По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние была признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.