Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бразилия просит Интерпол выдать ордер на арест предпринимателя Батисты

Международная панорама
26 января, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
В СМИ не исключают, что бизнесмен покинул Бразилию
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бразильская полиция попросила Интерпол выдать международный ордер на арест предпринимателя Эйке Батисты, подозреваемого в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

По его информации, Батиста, по-видимому, покинул страну и прилетел в Нью-Йорк вечером 24 января.

Ранее стало известно, что федеральная полиция Бразилии выдала ордер на арест предпринимателя в рамках операции "Эффективность", являющейся частью спецоперации "Автомойка", цель которой - расследование масштабных хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В правоохранительных органах считают, что предприниматель дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, который в ноябре 2016 года был арестован по подозрению в коррупции. Полиция провела обыски в доме бизнесмена, однако не смогла арестовать его, так как Батисты не оказалось дома.

По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние была признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
2
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
3
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
4
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
5
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
6
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама