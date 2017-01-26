Израиль ценит усилия РФ по увековечиванию памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Израиль высоко ценит усилия правительства России по увековечиванию памяти жертв Холокоста. Об этом заявила министр абсорбции Израиля Софа Ландвер на состоявшемся в Москве вечере "Холокост: нерассказанные истории".

"Израильское правительство высоко ценит усилия правительства Российской Федерации по увековечиванию памяти Холокоста, - сказала она. - Мы знаем о той принципиальной борьбе, которую Россия ведет с фальсификаторами истории Великой Отечественной войны".

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"Годы деятельности по увековечиванию памяти жертв Холокоста привели к тому, что пепел шести миллионов убитых стучится не только в моем сердце, он стучится в сердцах миллионов россиян", - заметил на вечере президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Он напомнил, что в России, в том числе, на экраны вышли фильм Андрея Кончаловского "Рай" и документальная лента "Холокост - клей для обоев?" Мумина Шакирова, открылись выставки, посвященные памяти жертв зверских преступлений фашизма.

Церемония в театре "Новая опера" собрала свыше 500 гостей, в их числе - ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники гетто, общественные и политические деятели, школьники и студенты. На сцене была представлена часть оперы Мечислава Вайнберга "Пассажирка" в постановке Дмитрия Широкова.

"История беспощадна, - сказала на вечере дочь композитора Виктория Вайнберг. - Он очень пострадал. По существу вся его музыка была реквиемом по погибшей семье. Мой отец посвятил все свои сочинения памяти жертв Холокоста".

В этом году памятные мероприятия проходят в нескольких городах России, включая Биробиджан, Брянск, Волгоград, Екатеринбург. Международный день памяти жертв Холокоста был установлен ООН в 2005 году. Он отмечается 27 января - в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау), в котором погибли более 1 млн человек. Во время Холокоста были уничтожены 2,6 млн граждан СССР. Всего жертвами зверских преступлений фашизма стали б млн евреев.