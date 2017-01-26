Министр безопасности и юстиции Нидерландов подал в отставку

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ГААГА, 26 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер подал в отставку. Такое решение чиновник принял во время дебатов в парламенте.
Обсуждения в главном законодательном органе страны были посвящены "сделке Тейвена": в 2001 году прокурор Фред Тейвен заключил сделку с наркобароном Кейсом Х. В рамках рассмотрения этого дела прокуратура не смогла добиться конфискации его имущества, однако в результате сделки государству были переданы 750 тыс. гульденов. Остальное было возвращено наркобарону.
Как выяснилось недавно, ван дер Стер был одним из людей, которые занимались тем, чтобы в 2015 году парламенту была предоставлена менее полная и более расплывчатая информация по этому делу, в частности относительно того, сколько получил наркобарон.