Мэй рекомендовала жестко реагировать на возможные нарушения Ираном сделки по атому

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй полагает, что реакция со стороны западных стран на возможные нарушения Тегераном сделки по атому должна быть жесткой и незамедлительной. Об этом она заявила в четверг на совещании руководства Республиканской партии США в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

"Ядерная сделка с Ираном была неоднозначной, - сказала Мэй. - Однако она позволила более, чем на десятилетие исключить возможность того, что иранцы получат ядерное оружие". "Она была жизненно важной для безопасности региона, - добавила она. - Но теперь следует очень осторожно и тщательно проверять, соблюдается ли соглашение, на все нарушения нужно реагировать жестко и незамедлительно".

Премьер назвала одним из приоритетов американской и британской внешней политики "сокращение вредного влияния Ирана на Ближнем Востоке". Она обвинила ИРИ в "агрессивных попытках сформировать сферу влияния от Тегерана до Средиземного моря".

Встреча Мэй с президентом США Дональдом Трампом состоится в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что она будет обсуждать с американским лидером ситуацию в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января прошлого года было объявлено о начале реализации Совместного всеобъемлющего плана действия, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Ирана международных санкций в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.