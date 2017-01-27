Мэй выступила за дипломатическое решение конфликта в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США и Великобритания должны работать со всем международным сообществом, приложив все силы с целью нахождения дипломатического решения конфликта в Сирии и нанесения поражения экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступавшая на совещании руководства Республиканской партии США в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Премьер подтвердила, что одной из общих целей Лондона и Вашингтона является уничтожение ИГ. "Я с нетерпением жду возможности совместной работы с президентом (США Дональдом Трампом - прим. ТАСС) и его администрацией по наращиванию усилий с целью нанесения поражения этой злостной идеологии", - заявила Мэй, говоря о радикальном исламе.

"Однако для того, чтобы победить ИГ, мы должны задействовать все дипломатические средства в нашем распоряжении, - указала премьер. - Это означает необходимость работать с международным сообществом с целью нахождения политического решения в Сирии, а также противодействовать альянсу между сирийским режимом и его союзниками в Тегеране".

Встреча Трампа с Мэй, которая находится с визитом в США, состоится в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что она будет обсуждать с американским лидером ситуацию в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.