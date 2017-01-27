Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 59.64
€ 64.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй выступила за дипломатическое решение конфликта в Сирии

Международная панорама
27 января, 1:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Премьер Великобритании подтвердила, что одной из общих целей Лондона и Вашингтона является уничтожение ИГ
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. США и Великобритания должны работать со всем международным сообществом, приложив все силы с целью нахождения дипломатического решения конфликта в Сирии и нанесения поражения экстремистской группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в четверг заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступавшая на совещании руководства Республиканской партии США в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Премьер подтвердила, что одной из общих целей Лондона и Вашингтона является уничтожение ИГ. "Я с нетерпением жду возможности совместной работы с президентом (США Дональдом Трампом - прим. ТАСС) и его администрацией по наращиванию усилий с целью нанесения поражения этой злостной идеологии", - заявила Мэй, говоря о радикальном исламе.

"Однако для того, чтобы победить ИГ, мы должны задействовать все дипломатические средства в нашем распоряжении, - указала премьер. - Это означает необходимость работать с международным сообществом с целью нахождения политического решения в Сирии, а также противодействовать альянсу между сирийским режимом и его союзниками в Тегеране".

Встреча Трампа с Мэй, которая находится с визитом в США, состоится в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что она будет обсуждать с американским лидером ситуацию в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Еще один кирпич в стене: как страны и народы огораживаются друг от друга
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Интересное
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: высшее административное руководство Госдепа ушло в отставку
2
"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма
3
Bulletin of Atomic Scientists: стрелки "часов судного дня" стали ближе к "ядерной ночи"
4
"Точка опоры" авиации России: на что способен истребитель МиГ-35
5
Суд отказал Джигарханяну в иске к экс-супруге
6
Водитель такси в Москве вытолкнул из машины пассажирку с ребенком
7
Times of Israel: Трамп заморозил переведенные Обамой Палестине $221 млн
Темы дня
Реклама