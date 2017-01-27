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Парламентские выборы в Армении могут быть перенесены на несколько дней

Международная панорама
27 января, 2:23 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян
Президент Серж Саргсян предложил "немного подождать, пока не станут известны все участники"
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ЕРЕВАН, 27 января. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Очередные выборы в парламент Армении, возможно, будут перенесены со 2 апреля на более поздний срок. Об этом заявил президент страны Серж Саргсян, выступая в четверг вечером на заседании совета возглавляемой им правящей Республиканской партии Армении.

"Лично я в момент подписания указа не был против, да и сейчас не против переноса дня выборов на 4-5 дней", - сказал Саргсян. Он предложил "немного подождать, пока не станут известны все участники" предстоящих выборов "и мы сможем прийти с ними к согласию, со всеми без исключения". "Думаю, что нам ничего не помешает отложить выборы на несколько дней, - считает президент. - Если мы придем к полному согласию, то, уверен, наши юристы смогут найти обоснование (переноса выборов) и избирательный процесс никак не будет нарушен".

Полемика вокруг дня выборов

Ряд политических сил Армении находит несвоевременным решение президента о назначении парламентских выборов на 2 апреля. В начале апреля исполняется год с того момента, как в ночь на 2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон резко обострилась обстановка и начались ожесточенные вооруженные столкновения. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

В связи с годовщиной тех событий в Армении пройдут мероприятия в память о погибших военнослужащих.

"В эти дни на политическом поле имеются определенные разногласия в связи с установлением 2 апреля датой выборов, - констатировал Саргсян. Вместе с тем он подчеркнул, что "у юристов имеются убедительные аргументы" в пользу того, что назначение выборов на 2 апреля - "это юридически наиболее эффективное решение". По словам президента, по данному вопросу будет опубликовано заключение экспертов.

Кроме того, Саргсян отметил, что эти дни он хотел провести вместе с военными, почтить память погибших. Президент хотел, чтобы в эти дни "была представлена общественности колоссальная работа, проделанная в течение года после апрельской войны в сфере армейского строительства, новые решения, новые достижения".

Предстоящие выборы будут первыми после конституционной реформы 2015 года, согласно которой Армения переходит к парламентской форме правления.

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