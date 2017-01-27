Шеф Пентагона обсудил с министром обороны ФРГ сотрудничество по НАТО

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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в четверг по телефону обсудил со своей немецкой коллегой Урсулой фон дер Ляйен сотрудничество между странами в двустороннем формате, а также в рамках НАТО. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
По его словам, собеседники говорили о "важности союза между Соединенными Штатами и Германией". Мэттис заверил министра обороны в неизменной приверженности Вашингтона альянсу. Он также "поблагодарил фон дер Ляйен за лидерство, проявленное ее страной в ходе действий НАТО на восточном фланге и в Афганистане, отметив также ту роль, которую Германия играет в противостоянии терроризму, в особенности в составе коалиции по борьбе с ИГ".
Кроме того, Мэттис поблагодарил министра за размещение на территории ФРГ 35 тыс. американских военнослужащих. Собеседники условились продолжать контакты.
Глава американского оборонного ведомства в четверг также по телефону пообщался с министром обороны Франции Жан- Ив Ле Дрианом. Они обсудили взаимодействие в сфере безопасности. Мэттис выразил признательности за участие республики в контртеррористических операциях.