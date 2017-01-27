WP: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций

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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп может в скором времени подписать исполнительный указ, который обязывает Госдепартамент пересмотреть список иностранных террористических организаций, включив в него исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане". Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты Washington Post.
По ее данным, в Белом доме подготовлено несколько проектов указов, которые лягут на стол главы государства в ближайшие дни, один из них касается перечня экстремистских группировок. Издание отмечает, что внесение в него "Братьев- мусульман" поддержат Египет и Саудовская Аравия, но это вызовет негативную реакцию со стороны Турции и Катара.
Кроме этого, Трамп может дать распоряжение провести переоценку возможностей и уязвимости США в киберпространстве. Ожидается, что вслед за этим США начнут действовать в этой сфере более агрессивно. Согласно другому проекту указа, министерство обороны должно будет разработать планы по сокращению расходов по неприоритетным направлениям. Вместо этого основной задачей Пентагона будет наращивание вооруженных сил и модернизация средств ядерного сдерживания.