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WP: США могут включить "Братьев-мусульман" в список террористических организаций

Международная панорама
27 января, 7:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Это решение поддержат Египет и Саудовская Аравия, пишет газета
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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп может в скором времени подписать исполнительный указ, который обязывает Госдепартамент пересмотреть список иностранных террористических организаций, включив в него исламистскую ассоциацию "Братья-мусульмане". Об этом в четверг сообщила электронная версия газеты Washington Post.

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По ее данным, в Белом доме подготовлено несколько проектов указов, которые лягут на стол главы государства в ближайшие дни, один из них касается перечня экстремистских группировок. Издание отмечает, что внесение в него "Братьев- мусульман" поддержат Египет и Саудовская Аравия, но это вызовет негативную реакцию со стороны Турции и Катара.

Кроме этого, Трамп может дать распоряжение провести переоценку возможностей и уязвимости США в киберпространстве. Ожидается, что вслед за этим США начнут действовать в этой сфере более агрессивно. Согласно другому проекту указа, министерство обороны должно будет разработать планы по сокращению расходов по неприоритетным направлениям. Вместо этого основной задачей Пентагона будет наращивание вооруженных сил и модернизация средств ядерного сдерживания.

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