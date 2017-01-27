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Си Цзиньпин накануне нового года призвал китайцев засучить рукава

Международная панорама
27 января, 8:21 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов
Китайский народ не только имеет великие мечты, но и демонстрирует дух упорной работы для их осуществления, заявил лидер Китая
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ПЕКИН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал соотечественников накануне нового года по традиционному китайскому календарю любить свою семью и друзей, демонстрировать высокие моральные качества, упорно трудиться на благо родины.

"Китайский народ всегда ценил любовь и высокую мораль", - сказал глава государства с населением 1,38 млрд. человек на торжественном приеме в пекинском Доме народных собраний, где присутствовало все высшее руководство страны.

Прием состоялся вечером в четверг. В пятницу выступление Си Цзиньпина публикуют все китайские газеты.

"Независимо от того, насколько вы заняты по работе, не забывайте своих близких, друзей и любимых", - воззвал председатель КНР. В любви, продолжил он, "нельзя быть лицемерным, самолюбивым и жестоким".

Си Цзиньпин напомнил, что Петух в Поднебесной символизирует счастливое будущее. Он напомнил, что экономический рост в Китае остается одним из самых высоких в мире, жизнь народа непрерывно улучшается, однако при этом "следует засучить рукава" и продолжать упорно трудиться.

Китайский народ "не только имеет великие мечты, но и демонстрирует дух упорной работы для их осуществления", подчеркнул Си Цзиньпин.

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