Турция меняет конституцию: укрепление власти президента ради будущего страны

В апреле в Турции, как ожидается, пройдет во многих смыслах историческое голосование - народ получит возможность высказаться, нужно ли проводить коренную конституционную реформу и менять систему руководства страной. На данный момент дата референдума еще не назначена, но предполагается, что он может пройти в одно из воскресений апреля.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган еще не ратифицировал одобренный парламентом пакет из 18 поправок, но правительство и партии, да и сам лидер страны уже приступили к агитационной кампании. Причем активно агитировать за поправки они начали еще несколько месяцев назад, когда проект изменений только разрабатывался. Для Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития (ПСР) обновление конституции является главным внутриполитическим проектом последнего времени, и проигрыш на этом пути недопустим.

Партийный президент и упразднение премьера

Поправки предлагают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. С момента провозглашения Турецкой Республики в 1923 году парламент формально остается основным органом государственной власти в стране, определяющим ее жизнь, а для ататюркистов это еще и главный и неотъемлемый символ всей политической системы страны. Это касается и сугубо законотворческой деятельности, и решений в оборонной сфере. Именно парламент выносит вотум доверия правительству и напрямую контролирует его работу, имеет право объявлять военное положение.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства. Пост премьер-министра будет упразднен. Президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Он сможет издавать указы, которые будут вступать в силу без одобрения парламента, хотя эти указы охватывают только часть положений конституции и не должны конфликтовать со сферой законодательных полномочий парламента.

Также глава государства сможет объявлять чрезвычайное положение в стране, инициировать референдумы, передавать в парламент на обсуждение проект госбюджета. Президент получит право сохранять свою партийную принадлежность, если посчитает это необходимым.

Парламент в свою очередь сможет контролировать работу правительства только через вице-президента и письменные запросы к нему, которые могут быть направлены посредством инициирования процедуры парламентского расследования. Расследование может быть инициировано и в отношении президента, для чего "за" должны будут высказаться три пятых состава меджлиса. Число депутатов же увеличивается с 550 до 600.

В соответствии с поправками упраздняются военные суды за исключением дисциплинарных. Таким образом, нарушения военнослужащих, не касающиеся непосредственно исполнения устава, будут рассматриваться в гражданских судах.

Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет. В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и состава парламента пройдут 3 ноября 2019 года.

Султанат или лучшее будущее для страны?

Президент, ПСР и другие сторонники конституционных поправок заявляют, что такие изменения в стране уже давно назрели, и обновленный основной закон поможет республике развиваться дальше. Отмечается, что нынешняя конституция является наследием периода госпереворотов, неэффективного коалиционного правительства, не отражает современные демократические реалии и не позволяет эффективно работать государственной системе. Вспоминают кризис 2007 года, когда парламент ввиду отсутствия консенсуса не смог избрать президента, что привело к крупному внутриполитическому кризису и досрочным выборам.

Сторонники поправок хотят избежать повторения таких ситуаций. При этом любые подозрения в их отношении в желании ввести авторитарный режим в стране категорически отметаются. Сам Эрдоган, а также некоторые члены правительства, не раз призывали своих политических противников изучить опыт других государств с сильной властью президента, но без намека на авторитаризм.

О том, что страна движется к авторитаризму, заявляют члены основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), и с ними согласна попавшая в опалу прокурдская Партия демократии народов. Спикер НРП Селин Саек Боке открыто заявила в парламенте, что "предложенные поправки - это поправки о переходе к султанату". "Эта инициатива уничтожает демократию в Турции. Это узаконивание режима одного человека, в условиях которого мы сейчас и живем", - сказала она.

Оппозиция всерьез опасается, что передача таких широких полномочий президенту приведет к серьезным проблемам в стране, к усугублению имеющихся вопросов с безопасностью, борьбой с терроризмом, будет препятствовать поиску внутриполитического баланса. Кроме того, оппозиция отмечает, что в руках президента окажутся рычаги прямого влияния на все три ветви власти, что не отвечает принципам демократии.

Эта инициатива уничтожает демократию в Турции. Это узаконивание режима одного человека, в условиях которого мы сейчас и живем Селин Саек Боке спикер Народно-республиканской партии Турции

Другая оппозиционная Партия националистического движения (ПНД) оказала поддержку ПСР, и только с ее помощью удалось провести законопроект через парламент. Между тем, как пишет газета "Хюрриет", "остается загадкой, почему "правая" ПНД решила поддержать правящую партию в деле таких радикальных преобразований". "Руководители ПНД должны понимать, что играют в игру, которая более всего подорвет именно их позиции", - отмечает газета. Надо сказать, что в самой партии с весны прошлого года продолжается раскол, а агитационную кампанию перед референдумом ПНД будет вести в одиночку, не вступая в альянс с ПСР.

Кампания "за" и "против"

Перед ПСР и Эрдоганом стоит крайне трудная задача - добиться одобрения поправок на всенародном голосовании, в противном случае провал инициативы, на которую потрачены гигантские усилия, сильно ударит по ПСР и по самому президенту. Ряд членов правительства уже через соцсети начал агитировать за поправки, а со стартом официальной подготовки к референдуму "атака" властей только усилится. Сам президент дал понять, что лично будет принимать участие в агиткампании. Ожидается, что правительство и ПСР используют все имеющиеся ресурсы для убеждения народа.

В процентном отношении пока что расклад сил не очень понятен. ПСР на выборах 2015 года заручилась поддержкой 49% избирателей. Но не все эти люди безусловно лояльны партии. ПНД получила 12%, однако возлагать надежды на нее тоже стоит осторожно, поскольку ее альянс с ПСР совсем не означает, что ее избиратели поддержат решение руководства партии.

Но мы видим, что народу нравится идея о президентской системе, партийном президенте. Очень большая часть населения поддерживает это Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Действующие в Турции центры изучения общественного мнения продолжают делать опросы, выясняя настроения людей. Некоторые из этих организаций прогнозируют 60-процентную поддержку поправок. По данным других, голоса могут разделиться почти поровну, а некоторые центры отмечают рост числа противников изменения конституции, которые хоть и с небольшим перевесом могут поставить крест на этой инициативе.

Сам Эрдоган заявил, что хотя опросы и проводятся, пока еще рано их комментировать. "Но мы видим, что народу нравится идея о президентской системе, партийном президенте. Очень большая часть населения поддерживает это. Если бы это было не так, мы бы не стали заниматься этой работой", - сказал он.

Противники поправок также обращают внимание на то, что агиткампания будет проходить в условиях режима ЧП, введенного в стране в июле 2016 года после попытки переворота и продленного до 19 апреля текущего года. Оппозиция считает, что в такой обстановке агитация не будет полноценной, и не получится эффективно конкурировать с властями, на стороне которых весь административный ресурс. Правительство же пока еще не делало никаких более-менее конкретных намеков на тему возможного досрочного снятия режима ЧП.

Кирилл Жаров, Анкара