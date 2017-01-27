Politiken: Дания может назначить посла по цифровым технологиям

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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен намерен назначить посла по цифровым технологиям, что станет первым в мире случаем учреждения такой должности. Об этом сообщает в пятницу газета Politiken.
"Мы должны иметь тесные отношения с некоторыми из компаний, которые влияют на нас", - цитирует газета слова министра.
По ее информации, будущий посол будет поддерживать отношения государства с такими компаниями, как Apple, Google и Microsoft, которые быстро меняют современную жизнь и рынок труда. "Это компании, которые имеют влияние не только в Дании, но и в других странах", - добавил Самуэльсен. Таким образом страна надеется стать более привлекательной для новых технологических разработок.
Подробностей о дате назначения или возможных кандидатах на данный момент не приводится.
В 2015 году Дания была признана, согласно индексу развития IT-технологий, самой передовой страной в Евросоюзе по цифровым показателям. Особенно высоких показателей Дания добилась тогда в широком использовании цифровых технологий при общении администрации с населением.