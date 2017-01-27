В Марокко задержаны семь предполагаемых боевиков, связанных с ИГ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Семеро боевиков, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержаны в Марокко. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

По его информации, в результате рейда в убежищах боевиков в прибрежных городах Эль-Джадида, Сале (пригород Рабата) и некоторых других были изъяты штурмовая винтовка, семь пистолетов, химические вещества, боеприпасы, а также два пояса смертника. Дополнительной информации на данный момент не приводится.

Агентство "Синьхуа" сообщало 27 января о начале крупномасштабной антитеррористической операции в Марокко. По его информации, сотрудникам правоохранительных органов удалось также предотвратить теракт на территории страны.

В последние несколько лет марокканские спецслужбы и правоохранительные органы принимают активные меры для ареста активистов террористического подполья и отражения угроз безопасности страны, исходящих от разных движений и группировок, в первую очередь, террористической организации "Исламское государство".