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В Марокко задержаны семь предполагаемых боевиков, связанных с ИГ

Международная панорама
27 января, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
В результате рейда были изъяты штурмовая винтовка, семь пистолетов, химические вещества, боеприпасы, а также два пояса смертника
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Семеро боевиков, подозреваемых в связях с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержаны в Марокко. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

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По его информации, в результате рейда в убежищах боевиков в прибрежных городах Эль-Джадида, Сале (пригород Рабата) и некоторых других были изъяты штурмовая винтовка, семь пистолетов, химические вещества, боеприпасы, а также два пояса смертника. Дополнительной информации на данный момент не приводится.

Агентство "Синьхуа" сообщало 27 января о начале крупномасштабной антитеррористической операции в Марокко. По его информации, сотрудникам правоохранительных органов удалось также предотвратить теракт на территории страны.

В последние несколько лет марокканские спецслужбы и правоохранительные органы принимают активные меры для ареста активистов террористического подполья и отражения угроз безопасности страны, исходящих от разных движений и группировок, в первую очередь, террористической организации "Исламское государство".

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