Трамп пообещал, что при нем "зло никогда не победит добро"

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста выразил благодарность тем, кто рисковал собой для спасения других.

"С тяжелым сердцем и грустью мы вспоминаем и чтим жертв, выживших и героев" того времени, отметил Трамп. "Невозможно до конца осознать аморальность и ужас, с которыми столкнулись невинные люди во время нацистского террора. Но, как мы знаем, даже в самые темные для человечества времена есть свет. Вспоминая тех, кто погиб, мы глубоко благодарим людей, рисковавших своими жизнями ради спасения ни в чем не повинных", - добавил он.

"Во имя погибших я обещаю сделать все, что в моей власти, чтобы за время моего президентства и моей жизни силы зла никогда вновь не одержали верх над силами добра. Вместе мы добьемся того, что любовь и терпимость распространятся по всему миру", - резюмировал он.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн чел., в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.

Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами на территориях Германии, ее союзников и оккупированных ею стран.