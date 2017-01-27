Порошенко призвал увеличить экспорт украинского вооружения

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил о необходимости поддержать и повысить "возрастающий спрос" на оружие украинского производства.

"Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а составляют 2% от всего экспорта Украины. И мы ставим задачу - этот показатель повышать в качестве источника валютных поступлений", - сообщается на сайте главы украинского государства.

По мнению Порошенко, сейчас Украина "твердо и убедительно завоевывает рынок" отечественными видами вооружения.

Президент подчеркнул, что без обновления производственных мощностей на оборонных предприятиях Украина не сможет составить конкуренцию мировым производителям вооружения, и поручил разработать программу обновления производственных фондов.

Согласно бюджету Украины на 2017 год, расходы на сектор обороны и безопасности страны составляют 5,2% от ВВП.

Модернизация танков

Порошенко поставил задачу модернизировать старые танки, а не производить новые.

"Большую дискуссию вызвали вопросы относительно того, что именно нужно закупать", - отметили в пресс-службе, добавив, что, по словам Порошенко, есть выбор "или один "Оплот", или 10 сильно модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80".

При этом он сказал, что "Оплот" производится как минимум 18 месяцев, а "цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца". "Таким образом, - добавил президент, - у нас возникает вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк". В этой связи, подчеркнул Порошенко, "пока есть ресурс, срочно провести глубокую модернизацию танков", чтобы "в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией сильно модернизированными и капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок".

В Киеве планировали, что на смену старых танков Т-64 должен был прийти современный танк Т-84 "Оплот". Сейчас в армии всего 10 таких машин. "Оплот" изготавливается на Харьковском заводе имени Малышева. Эти машины Украина поставляет Таиланду в рамках подписанного в 2011 году контракта на изготовление 54 таких танков общей стоимостью $241 млн.

Танк Т-80 - основной боевой танк, производимый в СССР, был на вооружении с 1976 года. На базе Т-80 был разработан модернизированный украинский танк Т-84, на основе которого позже были созданы танки "Ятаган" и "Оплот". По данным Лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), в 2013 году на Украине на хранении находилось 165 танков Т-80. Их модернизацией занимается Харьковский бронетанковый завод.