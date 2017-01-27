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Госдепартамент рекомендовал всем американцам немедленно покинуть Ливию

Международная панорама
27 января, 23:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Вашингтон предупредил сограждан об опасности поездок на ливийскую территорию
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ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США выпустил предупреждение для американских граждан об опасности совершения поездок в Ливию. Как подчеркивается в распространенном заявлении ведомства, всем американцам, находящимся в настоящее время в этой стране, следует немедленно покинуть ее.

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"Госдепартамент предупреждает граждан США об опасности любых поездок в Ливию и рекомендует всем американцам, находящимся в этой стране, немедленно покинуть ее", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что посольство США в Триполи по-прежнему закрыто, а "ситуация в Ливии продолжает оставаться непредсказуемой и нестабильной".

Силы, лояльные кабинету премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа (заседает в Триполи), начали в Сирте операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) 12 мая 2016 года. Она проходила при поддержке боевой авиации США, которая с 1 августа по просьбе президентского совета Ливии, также возглавляемого главой кабмина, нанесла почти 500 ударов по позициям экстремистов в самом городе и его окрестностях. Сарадж объявил об освобождении Сирта 6 декабря. Командование Вооруженных сил США заявило, что продолжит оказывать поддержку ливийским правительственным войскам в борьбе с террористами из ИГ.

Сирт - родной город бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи - был полностью захвачен террористами к лету 2015 года. Кроме того, боевики взяли под контроль в общей сложности около 250 км ливийского побережья, вплотную подобравшись к заливу Сирт, на берегу которого расположены крупные терминалы по экспорту углеводородов Рас-Лануф и Эс-Сидр.

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Ливия: исламисты против армии
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