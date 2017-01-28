На юге Афганистана ликвидирован один из главарей движения "Талибан"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Один из лидеров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) был уничтожен в ходе совместной операции афганской полиции и сил безопасности в провинции Забуль на востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Khaama Press.

По его данным, в ходе операции было уничтожено не менее девяти боевиков.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. Все чаще на верность группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики радикального движения "Талибан".