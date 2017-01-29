Трамп и Тернбулл заявили о важности связей США и Австралии для мира и стабильности

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Отношения США и Австралии играют крайне важную роль в обеспечении мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Такое мнение выразили в состоявшемся 28 января телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл.

Как сообщила по итогам данной беседы пресс-служба Белого дома, "оба лидера подчеркнули постоянную силу и близость американо-австралийских отношений". С точки зрения Трампа и Тернбулла, эти отношения "играют критически важную роль для мира, стабильности и процветания" в АТР и "в общемировом масштабе".

Звонок длился 25 минут, уточнил Белый дом.