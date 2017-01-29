Трамп: рейд войск США в Йемене позволит предотвратить новые теракты

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая антитеррористическая операция Вооруженных сил (ВС) США в Йемене дала возможность получить важные разведывательные данные, которые помогут предотвратить готовившиеся вылазки экстремистов. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Дональда Трампа, которое было распространено в воскресенье пресс-службой Белого дома.

Американский лидер охарактеризовал действия спецназа ВС США как "успешный рейд против "штаб-квартиры" террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП). Эта операция, по словам Трампа, позволила получить доступ к "важной разведывательной информации, которая поможет США в предотвращении (актов) терроризма против американских граждан и людей во всем мире". Глава администрации США выразил соболезнования родным и близким американского военнослужащего, погибшего в ходе операции. При этом Трамп упомянул борьбу со "злом в лице радикального исламского терроризма".

Как рассказали средствам массовой информации США в Пентагоне, рейд в Йемене был санкционирован лично хозяином Белого дома. О планах проведения этой операции был поставлен в известность еще предыдущий президент США Барак Обама, однако, обстоятельства не позволили провести ее до 20 января, когда в Вашингтоне произошла смена власти. Согласно этим же сведениям из vинистерства обороны США, в ходе операции боевики АКАП не захватывались.

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС Энди Стивенс, в ходе рейда один военнослужащий США погиб, трое получили ранения и двое - травмы. При этом было ликвидировано около 14 боевиков АКАП. В сферу оперативной ответственности СЕНТКОМ входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

Как передали западные средства массовой информации, рейд был проведен в населенном пункте Якла в провинции Эль-Бейда. В результате перестрелки был уничтожен один из главарей "Аль-Каиды" в Йемене Абдель Рауф ад-Дахаб вместе с двумя своими братьями. Затем боевики, в соответствии с данными информационного агентства Reuters, открыли огонь по военнослужащим США, которые покидали территорию, и вертолеты нанесли удары по террористам и ряду домов, что привело к большому числу пострадавших. Погибли, по свидетельству местных медиков, около 30 человек, включая десять женщин и трех детей.