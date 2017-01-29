Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.01:
$ 60.32
€ 64.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома

Международная панорама
29 января, 23:21 дата обновления: 29 января, 23:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Активисты несут транспаранты с призывами выполнять положения конституции страны
Поделиться
Материал из 1 страницы
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_3980935.stepNow *12 +1}} - 8 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_3980935.sliderLength-1}}
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/JIM LO SCALZO
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/JIM LO SCALZO
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/PETER FOLEY
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/JIM LO SCALZO
Выбор редакции
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017" 29 января, 18:07
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open 29 января, 15:16
Протестующие в международном аэропорту им. Джона Кеннеди
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики 29 января, 4:36
Первое тракторное ралли "Париж-Мосар" посетили более 5 тысяч человек
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей 28 января, 19:43
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open 28 января, 13:01
СМИ: актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни 28 января, 5:09
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3980935'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_3980935'].sliderLength - 1}}
+
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/JIM LO SCALZO
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/JIM LO SCALZO
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/PETER FOLEY
© AP Photo/Alex Brandon
© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Крупная акция протеста против подписания президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении иммиграционного контроля проходит в эти часы в центре американской столицы. По наблюдению корреспондента ТАСС, активисты полностью заняли пространство у Белого дома и примыкающего к нему министерства финансов США.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© EPA/SEBASTIAN KAHNERT
Иран вручил ноту протеста представляющему интересы США послу Швейцарии
IAAF просит гарантировать, что политика США не повлияет на проведение в стране ЧМ-2021
НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лиги

Кроме того, парализовано движение транспорта на тех участках 15-й улицы, которая проходит в этом районе Вашингтона. Здесь же превратилась в сплошную пешеходную зону Пенсильвания-авеню.

Значительная часть протестующих марширует по 15-й улице в направлении расположенного поблизости главного бульвара американской столицы, на котором расположены Конгресс США и многочисленные монументы и мемориалы, а также музеи. Участники демонстрации скандируют, в частности, лозунг "Беженцев здесь приветствуют!". Многие несут транспаранты различного содержания, к примеру, адресованный администрации США призыв выполнять положения конституции страны. По Пенсильвания-авеню протестующие движутся от Белого дома к Капитолийскому холму.

Полиция, в том числе на мотоциклах, была вынуждена спешно перекрывать для движения транспорта ряд улиц в центре города. На вопрос корреспондента ТАСС о том, производились ли у Белого дома аресты, в пресс-службе управления полиции Вашингтона не ответили, рекомендовав обращаться за комментариями на этот счет к Секретной службе США, занимающейся прежде всего охраной первых лиц государства и высокопоставленных иностранных гостей.

Подписанный в пятницу указ Трампа ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.

Решения главы администрации США осудил ряд членов Конгресса, в том числе представляющих, как и Трамп, Республиканскую партию. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн (от штата Аризона) и Линдси Грэм (от Южной Каролины) в совместном письменном заявлении выразили опасение, что указ станет "нанесенной самому себе раной в борьбе с терроризмом" и будет больше способствовать "вербовке террористов", нежели укреплению безопасности США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
15 лучших фото недели: Трамп и ручка, Путин и гитара, Меркель и зеркало
Неделя Высокой моды в Париже
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич считает заявление литовского депутата о статусе Калининграда безответственным
2
Митрополит Иларион считает "беспрецедентной для истории США" речь Трампа на инаугурации
3
Тела шести молодых людей обнаружены в Баварии
4
Информатор WADA Степанова заняла седьмое место на этапе зимнего тура IAAF в Бостоне
5
На севере Москвы электричка сбила насмерть двух мужчин
6
Вдову Владимира Зельдина собираются кремировать и прихоронить в могилу актера
7
Лыжница Бьорген разочарована, что ее обвиняют в допинге
Темы дня
Реклама