Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома

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ВАШИНГТОН, 29 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Крупная акция протеста против подписания президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении иммиграционного контроля проходит в эти часы в центре американской столицы. По наблюдению корреспондента ТАСС, активисты полностью заняли пространство у Белого дома и примыкающего к нему министерства финансов США.

Кроме того, парализовано движение транспорта на тех участках 15-й улицы, которая проходит в этом районе Вашингтона. Здесь же превратилась в сплошную пешеходную зону Пенсильвания-авеню.

Значительная часть протестующих марширует по 15-й улице в направлении расположенного поблизости главного бульвара американской столицы, на котором расположены Конгресс США и многочисленные монументы и мемориалы, а также музеи. Участники демонстрации скандируют, в частности, лозунг "Беженцев здесь приветствуют!". Многие несут транспаранты различного содержания, к примеру, адресованный администрации США призыв выполнять положения конституции страны. По Пенсильвания-авеню протестующие движутся от Белого дома к Капитолийскому холму.

Полиция, в том числе на мотоциклах, была вынуждена спешно перекрывать для движения транспорта ряд улиц в центре города. На вопрос корреспондента ТАСС о том, производились ли у Белого дома аресты, в пресс-службе управления полиции Вашингтона не ответили, рекомендовав обращаться за комментариями на этот счет к Секретной службе США, занимающейся прежде всего охраной первых лиц государства и высокопоставленных иностранных гостей.

Подписанный в пятницу указ Трампа ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.

Решения главы администрации США осудил ряд членов Конгресса, в том числе представляющих, как и Трамп, Республиканскую партию. Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн (от штата Аризона) и Линдси Грэм (от Южной Каролины) в совместном письменном заявлении выразили опасение, что указ станет "нанесенной самому себе раной в борьбе с терроризмом" и будет больше способствовать "вербовке террористов", нежели укреплению безопасности США.