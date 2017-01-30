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СМИ: бывшый личный секретарь Геббельса скончалась на 107-м году жизни

Международная панорама
30 января, 7:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Брунгильда Помзель умерла во сне в своем доме
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Брунгильда Помзель, личный секретарь одного из лидеров нацистской Германии, рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, скончалась в Мюнхене (федеральная земля Бавария) в возрасте 106 лет. Об этом сообщается на сайте немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

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По ее информации, смерть Брунгильды подтвердил режиссер и продюсер Кристиан Крёнес, снявший документальный фильм о долгожительнице под названием "Немецкая жизнь". Он отметил, что Помзель умерла во сне в своем доме.

Помзель была одной из последних, кто лично знал членов нацистского руководства. "Я никогда не прощу Геббельсу то, что он сделал с миром", - приводит Deutsche Welle слова Брунгильды. При этом Помзель утверждала, что во время пребывания на посту она не знала о концлагерях и Холокосте как таковом и впоследствии мучилась чувством вины, добавляет "Русская служба "Би-би-си".

Помзель работала у Геббельса в течение трех лет - почти до его смерти. Геббельс и его жена Магда отравили своих шестерых детей, прежде чем совершить самоубийство 1 мая 1945 года.

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