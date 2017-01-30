Kyodo: КНДР нужно много времени для создания ядерной боеголовки для МБР

ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. КНДР пока не имеет технологий создания ядерной боеголовки, которая бы могла успешно пройти через плотные слои атмосферы на завершающем этапе полета межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). С таким утверждением выступило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на мнение ряда южнокорейских военных специалистов.

Эксперты считают, что для разработки надежной боеголовки для МБР Пхеньяну еще "потребуется значительное время". Пока, по мнению специалистов, межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не представляют непосредственной угрозы.

1 января нынешнего года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что разработка МБР в стране "вступила в завершающий этап". В то же время в опубликованной 11 январе "Белой книге" Министерства обороны Южной Кореи утверждается, что Пхеньян все еще не имеет технологий создания баллистических ракет, способных достичь территории США. В частности, как сообщили эксперты, сеульская разведка установила, что в КНДР нет крупных объектов, необходимых для разработки и испытания корпуса боеголовки для МБР. Он должен выдержать, в частности, нагревание до температуры более 7 тыс. градусов, которое возникает при вхождении МБР из космоса в плотные слои атмосферы.

В то же время эксперты не исключили, что КНДР уже может иметь надежные ядерные боеголовки для баллистических ракет "Нодон" дальностью примерно 1300 км. Они способны поразить цели, например, на континентальной территории Японии.