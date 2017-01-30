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Kyodo: КНДР нужно много времени для создания ядерной боеголовки для МБР

Международная панорама
30 января, 8:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
В то же время эксперты не исключили, что КНДР уже может иметь надежные ядерные боеголовки для баллистических ракет "Нодон" дальностью примерно 1300 км
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ТОКИО, 30 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. КНДР пока не имеет технологий создания ядерной боеголовки, которая бы могла успешно пройти через плотные слои атмосферы на завершающем этапе полета межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). С таким утверждением выступило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на мнение ряда южнокорейских военных специалистов.

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Эксперты считают, что для разработки надежной боеголовки для МБР Пхеньяну еще "потребуется значительное время". Пока, по мнению специалистов, межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не представляют непосредственной угрозы.

1 января нынешнего года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что разработка МБР в стране "вступила в завершающий этап". В то же время в опубликованной 11 январе "Белой книге" Министерства обороны Южной Кореи утверждается, что Пхеньян все еще не имеет технологий создания баллистических ракет, способных достичь территории США. В частности, как сообщили эксперты, сеульская разведка установила, что в КНДР нет крупных объектов, необходимых для разработки и испытания корпуса боеголовки для МБР. Он должен выдержать, в частности, нагревание до температуры более 7 тыс. градусов, которое возникает при вхождении МБР из космоса в плотные слои атмосферы.

В то же время эксперты не исключили, что КНДР уже может иметь надежные ядерные боеголовки для баллистических ракет "Нодон" дальностью примерно 1300 км. Они способны поразить цели, например, на континентальной территории Японии.

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