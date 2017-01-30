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Возвращение в Африканский союз: почему Марокко стремится обратно спустя 33 года

Международная панорама
30 января, 18:56 дата обновления: 30 января, 19:00 UTC+3
Страны Африканского союза обсудят на саммите в Аддис-Абебе вопрос возвращения единственной африканской страны, не входящей в континентальное содружество
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Штаб-квартира Африканского союза

Штаб-квартира Африканского союза

© REUTERS/Tiksa Negeri

О своем желании вернуться в состав континентального блока король Марокко Мухаммед VI заявил еще в июле 2016 года. Но вопрос членства Рабата в Африканском союзе (АС) будет обсуждаться на двухдневном саммите в Аддис-Абебе, начавшемся в понедельник. О том, каковы цели и задачи АС, почему Марокко вышло из союза, а теперь хочет вернуться, — в материале ТАСС.

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Когда и зачем был создан Африканский союз?

Африканский союз был основан 16 лет назад в столице Эфиопии Аддис-Абебе в качестве замены Организации африканского единства (ОАЕ), созданной в 1963 году. Согласно Хартии ОАЕ, задачи организации были в какой-то мере близки к концепции Содружества Независимых Государств (СНГ). Так, ОАЕ ставила своей целью укрепление сотрудничества между странами-членами в экономической и социальной областях, урегулирование споров и конфликтов между странами континента, в том числе территориальных, и увеличение уровня жизни африканцев.

Отдельно было обозначено и стремление к уничтожению любых форм колониализма в Африке, в чем, согласно оценкам экспертов, организация преуспела.

 

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Какие страны входят в АС?

Особенность блока в том, что членами организации являются все страны африканского континента, за исключением Марокко и Центральной Африканской Республики (ЦАР).

Членство ЦАР было приостановлено в 2013 году после начала масштабного конфликта в стране, а Марокко вышло из АС в 1984 году.

Всего в союз входит 54 государства. Общее население стран — членов АС превышает 1,07 млрд человек, а общий ВВП составляет порядка $4 млрд.

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Почему Марокко вышло из союза?

Причиной выхода Марокко из союза 33 года назад стало включение в состав АС по результатам голосования стран — членов блока частично признанного государства — Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР).

Территория, занимаемая САДР, являлась частью испанских колониальных владений до 1975 года, после чего контроль над ней перешел к Марокко. После отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска. В ответ на этот шаг Рабата Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО), который вел вооруженную борьбу за независимость региона еще с начала 1970-х годов, провозгласил независимость САДР.

Боевые действия между Марокко и САДР приостановлены лишь в 1991 году, когда в регион была направлена миротворческая миссия ООН.

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Почему Мухаммед VI готов вернуться?

У Марокко есть две основные причины, по которым возвращение в состав АС представляется необходимым.

В отличие от ОАЕ, Африканский союз является гораздо более мощной и значительной организацией в регионе. К тому же из всех государств африканского континента в нее не входит лишь Марокко, что лишает Рабат важной площадки для осуществления своей внешней политики.

Как утверждают эксперты, Марокко также может попытаться лоббировать изнутри союза вопрос исключения САДР. По состоянию на 2016 год независимость самопровозглашенной республики признают 84 члена ООН.

 

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