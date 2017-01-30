Возвращение в Африканский союз: почему Марокко стремится обратно спустя 33 года

Когда и зачем был создан Африканский союз?

Африканский союз был основан 16 лет назад в столице Эфиопии Аддис-Абебе в качестве замены Организации африканского единства (ОАЕ), созданной в 1963 году. Согласно Хартии ОАЕ, задачи организации были в какой-то мере близки к концепции Содружества Независимых Государств (СНГ). Так, ОАЕ ставила своей целью укрепление сотрудничества между странами-членами в экономической и социальной областях, урегулирование споров и конфликтов между странами континента, в том числе территориальных, и увеличение уровня жизни африканцев.

Отдельно было обозначено и стремление к уничтожению любых форм колониализма в Африке, в чем, согласно оценкам экспертов, организация преуспела.