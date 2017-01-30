RT: глава МИД Венгрии обвинил Сороса в попытках добиться отставки правительства страны

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил общественные организации, действующие при поддержке американского миллиардера Джорджа Сороса, в попытках добиться отставки венгерского правительства. Об это он заявил в интервью телеканалу RT.

"Нам известно, что Джордж Сорос финансирует в Венгрии множество организаций. Его намерения вполне очевидны, поскольку он открыто заявлял, что желает нынешнему венгерскому правительству поражения и отставки, потому что не одобряет его политического курса", - сказал он. Сийярто добавил, что в Венгрии сложилось ложное представление о том, что "будто именно общественные организации выражают интересы народа страны".

Как отметил глава венгерского МИД, правительство страны разработает для всех неправительственных организаций единые правила, "обязывающие их соблюдать требования прозрачности и указывать свои источники финансирования".

"Двойные стандарты для нас неприемлемы, - подчеркнул министр. - Забавно, что общественные организации официально называются "неправительственными", однако это наименование зачастую не соответствует действительности, потому что они нередко финансируются правительствами других стран или связанными с ними структурами. Тот же Сорос известен тесным сотрудничеством с американскими демократами и семейством Клинтон".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" намерена добиваться ликвидации в стране неправительственных организаций, финансируемых Соросом.