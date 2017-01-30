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ОИС назвала миграционную политику США поощрением терроризма

Международная панорама
30 января, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Дискриминационные действия лишь будут поощрять радикальные заявления экстремистов, отметили в Организации исламского сотрудничества
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) полагает, что ужесточение иммиграционной политики США будет способствовать росту экстремистских настроений в мире.

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"Организация исламского сотрудничества (ОИС) выразила серьезную обеспокоенность в связи с указом президента США о запрете на въезд граждан из семи стран - членов ОИС в США, за исключением тех, кто имеет действующие визы и грин- карты, - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ОИС. - Подобные избирательные и дискриминационные действия лишь будут поощрять радикальные заявления экстремистов и подольют масла в огонь, который разжигают сторонники насилия и терроризма в такой критический момент, когда ОИС вместе со всеми партнерами, включая США, борется с экстремизмом и терроризмом во всех его формах и проявлениях".

По словам генерального секретаря ОИС, такое решение осложнит и без того серьезные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы. Организация призывает руководство США пересмотреть свое решение.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

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