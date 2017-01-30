Минобороны Литвы: ВВС НАТО на прошлой неделе четыре раза сопровождали самолеты РФ

ВИЛЬНЮС, 30 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Истребители НАТО, по ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, с 23 по 29 января четыре раза сопровождали российские военные самолеты. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник министерством обороны Литвы еженедельном обзоре ситуации в воздушном пространстве страны.

По версии ведомства, истребители ВВС Нидерландов F-16 Fighting Falcon 25 января три раза сопровождали российские Ан-24, Ан-26 и Су-24. Эти полеты выполнялись как из Калининградской области, так и в обратном направлении. Все борта осуществляли перелеты в международном воздушном пространстве над Балтийским морем по заранее согласованным полетным планам, однако Су-24, по утверждению литовской стороны, не поддерживал связь с наземными центрами управления и летел, как и Ан-24, с выключенным транспондером - устройством автоматической идентификации воздушных судов.

29 января, по версии минобороны Литвы, истребители НАТО сопровождали российский Ан-12, направлявший в Калининградскую область со всеми включенными системами идентификации.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.

Контроль за воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными техническими средствами, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года, сменяясь каждые четыре месяца, четверка истребителей базируется в Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили в Эстонии на авиабазе Эмари.