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Fox: Иран испытал ракету средней дальности

Международная панорама
30 января, 21:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Ракета пролетела около 600 км, сообщил представитель Пентагона
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НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Иран произвел испытательный пуск ракеты средней дальности. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, испытания прошли в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана. Ракета пролетела около 600 км. Как утверждает представитель министерства обороны США, "это уже второй случай, когда Иран нарушает волю международного сообщества".

Резолюция 2231 Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания. Тем не менее, по данным телеканала, в июле прошлого года Иран уже осуществил такой пуск.

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