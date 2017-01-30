Асад: Сирия и Венесуэла подвергаются давлению за приверженность своему суверенитету

БЕЙРУТ, 30 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирия и Венесуэла стали объектами внешнего вмешательства "за свою приверженность национальному суверенитету и принятие независимых решений". Об этом, как сообщило информационное агентство SANA, заявил в понедельник президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Сирия и Венесуэла заплатили цену за свой отказ подчиниться диктату Запада и его пособников, за это они подвергаются внешнему давлению, нацеленному на их ослабление путем дестабилизации и распространения анархии", - указал Асад.

Мадуро поздравил своего коллегу и сирийский народ "с важными успехами в войне против террористических организаций, поддерживаемых враждебными Сирии государствами". "Эти достижения стали возможны благодаря исключительной стойкости, которую проявили сирийцы, сплотившиеся вокруг своего руководства в этой войне", - отметил он.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла твердо стоит на стороне Сирии и выразил надежду на скорое возвращение мира и стабильности в арабской республике.