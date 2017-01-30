В ООН обеспокоены приостановкой программы расселения беженцев в США

ЖЕНЕВА, 30 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выразил "глубокую обеспокоенность в связи с неопределенностью, с которой столкнулись тысячи беженцев в мире" из-за мер США по ограничению миграции. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник в Женеве.

Как отметил Гранди, на текущей неделе свой новый дом за океаном должны были обрести более 800 человек, однако вместо этого "их поездке в США воспрепятствовали". По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за 120 дней, в течение которых в Соединенных Штатах будет приостановлен прием по программе расселения, в страну могли бы приехать 20 тысяч просителей убежища. "Беженцы встревожены, находятся в смятении и убиты горем в связи с этой приостановкой", - подчеркнул комиссар.

Он напомнил, что люди, получившие согласие Вашингтона на расселение после "строгой процедуры проверки", приезжают, чтобы начать новую безопасную и достойную жизнь. "УВКБ надеется, что они смогут сделать это как можно быстрее", - сказал Гранди, отметив, что "на протяжении десятилетий США были глобальным лидером в деле защиты беженцев". Он выразил надежду, что Вашингтон продолжит играть эту роль в защите людей, бегущих от конфликтов и преследований.

В пятницу президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.