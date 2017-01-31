Фрегат саудовских ВМС был атакован несколькими катерами у побережья Йемена

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КАИР, 31 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Фрегат военно-морских сил Саудовской Аравии был атакован в понедельник тремя катерами у йеменского города-порта Эль-Ходейда на Красном море. Об этом сообщило командование аравийской коалиции, во главе которой стоит Эр-Рияд.
Согласно заявлению штаба коалиционных сил, три катера, на борту которых находились смертники, атаковали саудовский фрегат у побережья на западе Эль-Ходейды. В результате нападения два члена команды саудовского боевого корабля были убиты, трое получили ранения.
По последним данным, в результате нескольких взрывов на борту фрегата возник пожар, однако "он был потушен, и корабль продолжил движение по ранее намеченному курсу".
Командование коалиционных сил расценило данную атаку как террористический акт. Его исполнителями, считают в коалиции, были сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), которое ведет вооруженную борьбу с официальными властями в Йемене.