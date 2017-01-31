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Фрегат саудовских ВМС был атакован несколькими катерами у побережья Йемена

Международная панорама
31 января, 0:42 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
В результате нападения два члена команды саудовского боевого корабля были убиты, трое получили ранения
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КАИР, 31 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Фрегат военно-морских сил Саудовской Аравии был атакован в понедельник тремя катерами у йеменского города-порта Эль-Ходейда на Красном море. Об этом сообщило командование аравийской коалиции, во главе которой стоит Эр-Рияд.

Согласно заявлению штаба коалиционных сил, три катера, на борту которых находились смертники, атаковали саудовский фрегат у побережья на западе Эль-Ходейды. В результате нападения два члена команды саудовского боевого корабля были убиты, трое получили ранения.

По последним данным, в результате нескольких взрывов на борту фрегата возник пожар, однако "он был потушен, и корабль продолжил движение по ранее намеченному курсу".

Командование коалиционных сил расценило данную атаку как террористический акт. Его исполнителями, считают в коалиции, были сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), которое ведет вооруженную борьбу с официальными властями в Йемене.

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Темы
Военная операция в Йемене
Страны
Йемен Саудовская Аравия
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