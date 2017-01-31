Депутат Рады обвинил Порошенко в попытках присвоить нефтегазовый бизнес Ахметова

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко после вступления в должность в 2014 году при посредничестве тогдашнего министра экологии Игоря Шевченко пытался отобрать нефтегазовый бизнес у украинского миллионера Рината Ахметова - компанию "Нефтегаздобыча". Об этом сообщило украинское интернет-издание "Страна", ссылаясь на заявление депутата Верховной рады от "Воли народа" Александра Онищенко.

"Как только Петр Алексеевич получил власть, то сразу же поставил цель вернуть "золотую жилу" любым способом", - цитирует издание Онищенко. Специально для этих целей при его посредничестве на должность министра экологии и природных ресурсов по квоте фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина" был назначен профессиональный юрист Игорь Шевченко. "Главное, что просил Порошенко - создать компании ("Нефтегаздобыча" - прим. ТАСС) лицензионные проблемы, надавить и "расположить Ахметова к переговорам в правильном духе", - заявил Онищенко.

Депутат от фракции Радикальной партии Андрей Лозовой заявил изданию, что должность главы Минэкологии была продана за $6 млн. "Шевченко был назначен по квоте "Батькивщины". Мы тогда первые заявили, что должность продана за $6 млн и покупал Онищенко. Нам тогда слабо верили", - приводит издание слова Лозового.

По информации "Страны", лишить лицензий в судебном порядке компанию не удалось, после чего в процесс вмешалась Генеральная прокуратура и на счета компании был наложен арест. "Президент с порога потребовал, чтобы тот заплатил $200 млн откупных. Ахметов был шокирован, поскольку старается строить прозрачную компанию по европейским стандартам", - сказал Онищенко. Он добавил, что "чем все закончилось мы вряд ли узнаем наверняка, однако спустя пару дней после того разговора, все аресты сняли и Генпрокуратура забыла про "Нефтегаздобычу".

Открыто дело

Онищенко, который ранее покинул Украину, 2 декабря 2016 года сообщил, что Порошенко первые два года президентства для укрепления своей власти в стране подкупал депутатов парламента. По его словам, президенту необходимо было "назначить своего генерального прокурора, своего председателя Службы безопасности Украины, в том числе создавать законопроекты, необходимые для укрепления его власти", поэтому он прибегал к подкупу депутатов, чтобы они голосовали за соответствующие законодательные инициативы. Депутат указал, что президент передавал деньги в здании администрации.

Онищенко заявлял, что передал США компромат на Порошенко, который записывал в течение года. Он также отметил, что готов передать эти материалы в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), но не желает этого делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

НАБУ 7 декабря 2016 года открыло уголовное дело по факту заявлений Онищенко о подкупе депутатов Верховной рады. По словам директора НАБУ Артема Сытника, заявления о подкупах депутатов в украинской политике встречаются часто, однако впервые они звучат от человека, который сам непосредственно принимал участие в этих преступлениях.

Дело Онищенко

Онищенко подозревается на Украине в организации незаконной схемы хищения госсредств. По данным Генпрокуратуры, с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко продавали газ внутренней добычи по заниженной цене. В результате государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд гривен (около $120 млн по текущему курсу).

Верховная рада в июле 2016 года дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако к этому моменту Онищенко уже покинул Украину. 8 августа Онищенко был объявлен в национальный розыск.