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Microsoft поддержала иск властей штата Вашингтон против иммиграционных указов Трампа

Международная панорама
31 января, 1:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Компания заявила, что готова дать показания в качестве свидетеля
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© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Microsoft поддерживает судебный иск, направленный на отмену положений исполнительных указов президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционного контроля, который намерена подать генпрокуратура штата Вашингтон. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

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Компания заявила, что она сотрудничает с прокуратурой штата и в этих целях готова дать показания в качестве свидетеля. Представители Microsoft также отметили, что они передали властям штата всю информацию о том, как именно иммиграционные указы президента коснулись непосредственно корпорации и ее сотрудников.

Ранее генеральный прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон объявил о намерении подать в федеральный суд Сиэтла иск с целью добиться судебного запрета на выполнение указов Трампа об ужесточении иммиграционного режима. По словам Фергюсона, он хочет, чтобы суд признал ряд положений этих указов неконституционными. Сам генпрокурор назвал решения Трампа неправильными и дискриминационными.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии приостановлен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Президент также ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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