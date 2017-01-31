ИАТА ожидает от США прояснения ситуации с запретом на въезд граждан ряда стран

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ЖЕНЕВА, 31 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), объединяющая 265 авиакомпаний, ожидает от администрации США прояснения ситуации, касающейся временного запрета на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, введенного указом президента Дональда Трампа 27 января. Об этом говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в понедельник в Женеве.
"Мы просим о скорейшем прояснении нынешней ситуации со стороны администрации США, - указывает ИАТА. - Более того, мы призываем все правительства заблаговременно обеспечить достаточную координацию в вопросе об изменениях требований, касающихся въезда, чтобы путешественники могли их ясно понимать, а авиакомпании могли эффективно их выполнять".
В ИАТА "признают право государств" повышать безопасность "посредством укрепления границ". При этом ассоциация обращает внимание, что указ президента США от 27 января "был издан без предварительной координации или предупреждения и вызвал замешательство как среди авиакомпаний, так и среди путешественников". Это привело к тому, что авиакомпании вынуждены были предпринимать дополнительные усилия для "выполнения неясных требований", нести дополнительные расходы и могут "столкнуться со штрафами за несоблюдение требований", говорится в заявлении.
В пятницу Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Ряд авиакомпаний в связи с этим ввели ограничения на перевозку пассажиров в США. Это, в частности, швейцарская SWISS, нидерландская KLM, египетская Egyptair, катарская Qatar Airways, канадские Air Canada и WestJet.