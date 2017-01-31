Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ИАТА ожидает от США прояснения ситуации с запретом на въезд граждан ряда стран

Международная панорама
31 января, 2:56 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Международная ассоциация воздушного транспорта призвала правительства обеспечить координацию в вопросе об изменениях требований, касающихся въезда, чтобы авиакомпании могли эффективно их выполнять
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 31 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), объединяющая 265 авиакомпаний, ожидает от администрации США прояснения ситуации, касающейся временного запрета на въезд в страну граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением, введенного указом президента Дональда Трампа 27 января. Об этом говорится в заявлении ассоциации, опубликованном в понедельник в Женеве.

Читайте также новости по теме:
Миграционная политика Трампа
© Saul Loeb/Pool Photo via AP
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
Трамп: меры по ограничению миграции направлены на борьбу с террором
Глава Starbucks раскритиковал миграционную политику Трампа

"Мы просим о скорейшем прояснении нынешней ситуации со стороны администрации США, - указывает ИАТА. - Более того, мы призываем все правительства заблаговременно обеспечить достаточную координацию в вопросе об изменениях требований, касающихся въезда, чтобы путешественники могли их ясно понимать, а авиакомпании могли эффективно их выполнять".

В ИАТА "признают право государств" повышать безопасность "посредством укрепления границ". При этом ассоциация обращает внимание, что указ президента США от 27 января "был издан без предварительной координации или предупреждения и вызвал замешательство как среди авиакомпаний, так и среди путешественников". Это привело к тому, что авиакомпании вынуждены были предпринимать дополнительные усилия для "выполнения неясных требований", нести дополнительные расходы и могут "столкнуться со штрафами за несоблюдение требований", говорится в заявлении.

В пятницу Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Ряд авиакомпаний в связи с этим ввели ограничения на перевозку пассажиров в США. Это, в частности, швейцарская SWISS, нидерландская KLM, египетская Egyptair, катарская Qatar Airways, канадские Air Canada и WestJet.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
10
Десять неизвестных снимков атомной бомбардировки Хиросимы
Интересное
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
"Самая красивая страна": фотопутешествие по самым труднодоступным местам России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
2
Deutsche Bank согласился выплатить США $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
3
Обама поддержал протесты против указов Трампа
4
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
5
СМИ: Порошенко инициирует чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу
6
Посольство России в Лондоне ответило на предупреждение Терезы Мэй в стихах
7
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
Темы дня
Реклама