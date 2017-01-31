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Мадуро наделил исполнительного вице-президента Венесуэлы новыми полномочиями

Международная панорама
31 января, 3:14 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Ранее эль-Айссами возглавил специальную структуру, которая должна противодействовать попыткам переворота "на экономическом, политическом и всех уровнях"
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МЕХИКО, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро существенно расширил круг полномочий исполнительного вице-президента страны Тарека эль-Айссами. Соответствующее постановление размещено в обнародованном в понедельник выпуске правительственного вестника Gaceta Oficial.

Эль-Айссами было передано в общей сложности 15 новых функций, в том числе возможность "издавать указы об экспроприации" (с предварительного одобрения главы государства), назначать заместителей министров, руководителей и членов советов директоров предприятий, распределять бюджеты ведомств, освобождать от уплаты налогов предприятия стратегических отраслей. Ранее в этом месяце эль-Айссами по решению Мадуро возглавил специальную структуру, которая должна противодействовать попыткам переворота "на экономическом, политическом и всех уровнях".

После победы оппозиции на парламентских выборах в декабре 2015 года Венесуэла переживает острый политический кризис. При участии международных посредников в октябре 2016 года началось общение между представителями исполнительной власти и "Блока демократического единства" (БДЕ), контролирующего Национальную ассамблею (однопалатный парламент). На переговорах 11-12 ноября стороны достигли ряда договоренностей, но после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

В начале января парламент Венесуэлы утвердил резолюцию об "оставлении поста" президентом Мадуро. Верховный суд в связи с этим напомнил, что у Национальной ассамблеи нет полномочий, чтобы отстранить главу государства от власти, а позднее признал принятый документ недействительным. 26 января БДЕ обвинил правительство в невыполнении ранее достигнутых договоренностей и заявил, что окончательно прекращает диалог с ним.

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