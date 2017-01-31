Сеул и Вашингтон подтвердили намерение развернуть в Южной Корее комплекс ПРО THAAD

СЕУЛ, 31 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вашингтон и Сеул подтвердили намерение развернуть в Республике Корея (РК) американский комплекс ПРО THAAD.

Об этом заявили в ходе состоявшегося телефонного разговора министр обороны США Джеймс Мэттис и его южнокорейский коллега Хан Мин Гу, сообщило Министерство национальной обороны РК.

"Хан и Мэттис подтвердили, что план развертывания противоракетной системы будет реализован в текущем году, несмотря на продолжающиеся протесты и противодействие со стороны Китая", - отмечается в документе.

Кроме того, стороны также согласились "немедленно реагировать на возможные провокации со стороны Северной Кореи, включая испытательные пуски баллистических ракет".

Мэттис впервые посетит Республику Корея в качестве главы Пентагона 2-3 февраля. В ходе визита запланированы его переговоры с Хан Мин Гу. После Сеула он отправится в Токио.

Республика Корея и США 8 июля прошлого года договорились о размещении на территории южной части Корейского полуострова американской системы ПРО THAAD. Завершить этот процесс планируется летом нынешнего года.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай. В качестве ответных шагов КНР ограничил экономические отношения с Южной Кореей.