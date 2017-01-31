Неизвестные напали на руководителя "Самопомощи" в Днепре

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Украинская партия "Самопомощь" заявила, что на ее представителя в городе Днепре (бывший Днепропетровск) напали неизвестные.

"Ночью трое неизвестных напали на руководителя городской ячейки "Самопомощи" в Днепре Артема Хмельникова. Связываем это нападение с депутатской и политической деятельностью нашего депутата", - сообщается на официальной странице партии в социальной сети Facebook.

Сам Хмельников заявил, что, несмотря на инцидент, не пойдет на уступки в некоторых вопросах, что "вызывает у некоторых лиц желание физической расправы".

По итогам парламентских выборов осенью 2014 года "Самопомощь" провела в Верховную раду 33 депутата и создала фракцию. Ее представитель Оксана Сыроид стала вице- спикером. В феврале 2016 года объединение "Самопомощь" вышло из правящей коалиции в Раде из-за провала попытки отправить правительство во главе с Арсением Яценюком в отставку, а затем заявило о переходе в оппозицию.