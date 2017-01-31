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Посол США на Филиппинах отверг обвинения Дутерте об американских военных складах

Международная панорама
31 января, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее президент Филиппин заявил о трех участках, куда армия США, предположительно, завозит вооружение
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. США не создают на территории Филиппин склады вооружения. С таким заявлением выступил американский посол в этой республике Сун Ким, отвечая на обвинения президента Филиппин Родриго Дутерте, передает агентство Associated Press (АР).

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"Я думаю, что, возможно, президенту поступила какая-то дезинформация, и поэтому он сделал заявление с обеспокоенностью возможными военными складами. В действительности мы не строим военные склады нигде на Филиппинах", - приводит агентство слова посла.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в воскресенье о трех участках в стране, куда армия США, предположительно, завозит вооружение. По его словам, он не позволит американцам хранить оружие на местных военных базах, чтобы не втянуть Филиппины в возможный военный конфликт между США и Китем. Дутерте также подчеркивал, что в случае, если США будут строить военные склады, Филиппины могут пересмотреть военное соглашение или аннулировать его.

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