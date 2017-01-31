В республиках Донбасса считают бессмысленным созыв контактной группы 31 января

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 31 января. /ТАСС/. В провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках считают бессмысленным предложение президента Украины Петра Порошенко провести 31 января, в преддверии плановой минской встречи, видеоконференцию участников контактной группы.

"Действия Вооруженных сил Украины и украинского президента - хорошо срежиссированная акция, призванная обратить внимание мира на Украину. По сути, это пиар на крови", - заявил глава делегации ДНР на мирных переговорах Денис Пушилин.

Он отметил, что почти неделю ВСУ провоцируют жестокие столкновения по всей линии фронта, используя при этом танки и тяжелую артиллерию. "Уверен, что верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины осведомлен о действиях собственной армии и лично отдает приказы, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Однако, ссылаясь на обеспокоенность ситуацией в Авдеевке, Петр Порошенко требует созвать срочную видеоконференцию, прекрасно зная, что уже завтра состоится очная встреча переговорщиков в Минске".

По мнению Пушилина, это подтверждает и демонстративно "прерванный" визит Порошенко в ФРГ, поскольку напряженная обстановка в районе Авдеевки и регулярные провокации со стороны ВСУ не редкость, а украинский лидер решил обратить на это внимание только сейчас.

В свою очередь полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего обратил внимание, что на 1 февраля уже запланировано заседание контактной группы в Минске. "Обе стороны конфликта - Украина, ДНР и ЛНР - согласовали свое участие в контактной группе и всех четырех рабочих подгруппах при участии посредников - России и ОБСЕ", - уточнил он.

"Наша делегация сегодня отправилась в Минск, сегодня же Порошенко публично заявляет о необходимости созыва видеоконференции контактной группы. Смысла в таком созыве нет, Контактная группа и так завтра собирается. При этом Порошенко сам отдает приказы наступать и стрелять, тем самым нагнетая и без того сложную обстановку", - подчеркнул он в заявлении, опубликованном Луганским информационным центром.

По данным оборонного ведомства ДНР, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что сегодня утром прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.