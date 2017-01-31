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Ле Пен отказалась возмещать Европарламенту средства, потраченные на двух сотрудников

Международная панорама
31 января, 17:13 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Как сообщает Reuters, Ле Пен заявила, что "не поддастся на организованную травлю", а решение о компенсациях считает "односторонним", принятым ее политическими противниками
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ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Марин Ле Пен, лидер партии "Национальный фронт", отказалась  возмещать Европейскому парламенту финансовые средства, потраченные на зарплаты сотрудникам, который Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) считает оформленными фиктивно. Об этом сообщило агентство Reuters.

По мнению данного бюро, глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе при этом было выплачено 299 тыс. Их Ле Пен должна была возместить до 31 января. На Леже из фонда Европейского парламента было израсходовано 41,5 тыс., которые лидеру "Нацфронта" необходимо вернуть до 28 февраля.

Как сообщает Reuters, Ле Пен заявила, что "не поддастся на организованную травлю", а решение о компенсациях считает "односторонним", принятым ее политическими противниками и "не опирающимся на доказательства".

Как подчеркнул  в эфире телеканала BFM-TV Давид Рашлин, сенатор и директор предвыборной кампании Марин Ле Пен, выдвигающей свою кандидатуру в президенты Франции, "OLAF, являясь вооруженной рукой Европейского парламента, ведет борьбу против неугодных политических сил, против евроскептиков, и в данном случае против "Национального фронта". "В Европейском парламенте всем прекрасно известно, что Катрин Гризе работала помощником Марин Ле Пен, ее многократно видели там, она подходила к телефону в ее секретариате", - сказал Рашлин.

Он подчеркнул, что в данном случае "не имело места места никакого нарушения законов и никакого нелегального обогащения. И мы это докажем".

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