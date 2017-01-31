Ле Пен отказалась возмещать Европарламенту средства, потраченные на двух сотрудников

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ПАРИЖ, 31 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Марин Ле Пен, лидер партии "Национальный фронт", отказалась возмещать Европейскому парламенту финансовые средства, потраченные на зарплаты сотрудникам, который Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) считает оформленными фиктивно. Об этом сообщило агентство Reuters.
По мнению данного бюро, глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе при этом было выплачено €299 тыс. Их Ле Пен должна была возместить до 31 января. На Леже из фонда Европейского парламента было израсходовано €41,5 тыс., которые лидеру "Нацфронта" необходимо вернуть до 28 февраля.
Как сообщает Reuters, Ле Пен заявила, что "не поддастся на организованную травлю", а решение о компенсациях считает "односторонним", принятым ее политическими противниками и "не опирающимся на доказательства".
Как подчеркнул в эфире телеканала BFM-TV Давид Рашлин, сенатор и директор предвыборной кампании Марин Ле Пен, выдвигающей свою кандидатуру в президенты Франции, "OLAF, являясь вооруженной рукой Европейского парламента, ведет борьбу против неугодных политических сил, против евроскептиков, и в данном случае против "Национального фронта". "В Европейском парламенте всем прекрасно известно, что Катрин Гризе работала помощником Марин Ле Пен, ее многократно видели там, она подходила к телефону в ее секретариате", - сказал Рашлин.
Он подчеркнул, что в данном случае "не имело места места никакого нарушения законов и никакого нелегального обогащения. И мы это докажем".