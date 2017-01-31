Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инициативная группа выдвинула Тибилова кандидатом в президенты Южной Осетии

Международная панорама
31 января, 17:37 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 31, января. /ТАСС
Действующего главу республики выдвинуло объединение, в которое входят представители различных политических сил и общественных организаций республики
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЦХИНВАЛ, 31 января. /ТАСС/. Инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты Южной Осетии (РЮО) действующего главу республики Леонида Тибилова. Президентские выборы в РЮО пройдут 9 апреля.

Тибилова выдвинуло объединение, в которое входят представители различных политических сил и общественных организаций республики.

"Я прекрасно помню, как сложно было сдвинуть с мертвой точки процесс восстановления, сколько скептицизма было вокруг, когда мы с вами в 2012 году поставили перед собой задачу в максимально короткие сроки отстроить дороги, школы, больницы, восстановить разрушенное жилье, - сказал Тибилов. - Теперь, по истечении пяти лет мы видим, как изменилась республика. Она выглядит по-другому, и мы с вами чувствуем себя по-другому, потому что происшедшие позитивные изменения - результат нашей общей работы".

Тибилов призвал кандидатов в президенты отказаться от агрессивной риторики, голословных обвинений и нагнетания атмосферы противостояния. "Народ и президент не допустят дестабилизации ситуации из-за личных амбиций кого бы то ни было", - подчеркнул он.

Как сообщила ТАСС председатель ЦИК Южной Осетии Бела Плиева, в ЦИК уже поступили заявления от инициативных групп в поддержку действующего президента республики Леонида Тибилова, экс-президента Эдуарда Кокойты, сотрудника КГБ Алана Гаглоева, депутата парламента Алана Козонова, а также от политической партии "Единая Осетия" в поддержку лидера партии Анатолия Бибилова.

"Заседания соответствующих объединений по выдвижению Козонова и Бибилова уже состоялись, на них согласно требованиям закона присутствовали члены ЦИК", - сказала Плиева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тибилов, Леонид Харитонович
Страны
Южная Осетия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР
3
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
4
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
5
Житель Кузбасса задержан по подозрению в убийстве школьницы
6
Росавиация: Международная комиссия намеренно затягивает расследование крушения MH17
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама