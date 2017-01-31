Инициативная группа выдвинула Тибилова кандидатом в президенты Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 31 января. /ТАСС/. Инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты Южной Осетии (РЮО) действующего главу республики Леонида Тибилова. Президентские выборы в РЮО пройдут 9 апреля.

Тибилова выдвинуло объединение, в которое входят представители различных политических сил и общественных организаций республики.

"Я прекрасно помню, как сложно было сдвинуть с мертвой точки процесс восстановления, сколько скептицизма было вокруг, когда мы с вами в 2012 году поставили перед собой задачу в максимально короткие сроки отстроить дороги, школы, больницы, восстановить разрушенное жилье, - сказал Тибилов. - Теперь, по истечении пяти лет мы видим, как изменилась республика. Она выглядит по-другому, и мы с вами чувствуем себя по-другому, потому что происшедшие позитивные изменения - результат нашей общей работы".

Тибилов призвал кандидатов в президенты отказаться от агрессивной риторики, голословных обвинений и нагнетания атмосферы противостояния. "Народ и президент не допустят дестабилизации ситуации из-за личных амбиций кого бы то ни было", - подчеркнул он.

Как сообщила ТАСС председатель ЦИК Южной Осетии Бела Плиева, в ЦИК уже поступили заявления от инициативных групп в поддержку действующего президента республики Леонида Тибилова, экс-президента Эдуарда Кокойты, сотрудника КГБ Алана Гаглоева, депутата парламента Алана Козонова, а также от политической партии "Единая Осетия" в поддержку лидера партии Анатолия Бибилова.

"Заседания соответствующих объединений по выдвижению Козонова и Бибилова уже состоялись, на них согласно требованиям закона присутствовали члены ЦИК", - сказала Плиева.