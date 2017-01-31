Британский постпред при ООН: Иран не стал ответственным игроком в регионе

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Иран не стал ответственным партнером в регионе после заключения сделки по его ядерной программе. С таким утверждением выступил постоянный представитель Великобритании Мэттью Райкрофт, комментируя сообщения о том, что Исламская Республика провела новое испытание баллистической ракеты.

По его словам, если эта информация подтвердится, то действия Тегерана "будут противоречить резолюции 2231", принятой в поддержку соглашения между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, Совбез собрался сегодня на встречу, чтобы обсудить дальнейшие действия. "Во-первых, нам надо получить подтверждение того, что испытание проводилось. В таком случае расследование будет подходящим следующим шагом", - сказал дипломат, направляясь на закрытую встречу СБ.

Как заявил Райкрофт, "есть широкий круг вопросов, касающихся Ирана", в том числе проведенное страной ракетное испытание, "будущее СВПД, а также роль Ирана в регионе". "Все эти вещи взаимосвязаны", - полагает британский постпред.

"Когда мы подписывали СВПД, мы хотели, чтобы Иран стал своим, превратился в ответственного регионального партнера. Если посмотреть на политику Ирана по Сирии, по Ираку, по Йемену, то этого не видно. Видно, что Иран продолжает препятствовать установлению мира в регионе. Так что мы будем говорить с США, с нашими коллегами в Совете Безопасности и в более широком кругу о том, как нам поступить", - подчеркнул он.

Перед началом закрытой встречи Совбеза его председатель Олаф Скуг воздержался от однозначной оценки действий Тегерана. "Нужно посмотреть. Мы всегда призывали все вовлеченные стороны проявлять сдержанность. Эта информация вызывает тревогу, но еще слишком рано говорить, у нас еще очень мало информации, чтобы давать подобные комментарии", - сказал шведский дипломат.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. В сообщении подчеркивалось, что резолюция 2231 СБ ООН от 20 июля 2015 года содержит призыв к Исламской Республике не проводить подобные испытания. Со своей стороны иранские официальные лица в прошлом неоднократно подчеркивали, что эта резолюция не запрещает Ирану развивать ракетную программу, ее положения на эту тему носят лишь рекомендательный характер.