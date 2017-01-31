Спикер палаты Конгресса США выступил в поддержку указа Трампа по иммиграции

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан выступил в поддержку указа президента Дональда Трампа, который подразумевает ужесточение мер по контролю за миграцией. Свою точку зрения по этому вопросу Райан изложил в беседе с журналистами.

"Президент (США) несет ответственность за безопасность этой страны", - пояснил свое отношение к указу Райан, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США. Вместе с тем он выразил сожаление в связи с тем, чем обернулось подписание соответствующего документа. "Разумеется, никто не хотел, чтобы люди с грин-картами (документ, подтверждающий наличие вида на жительство в США - прим. ТАСС) или специальными иммигрантскими визами, в том числе, например, переводчики, попали под эти ограничения", - признал Райан, слова которого приводит агентство Associated Press (AP).

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Данная мера вызвала массовые протесты в ряде городов США и в столицах некоторых европейских стран. Ее осудили многие американские и зарубежные политики, а также правозащитные организации.