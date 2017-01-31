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Комитет Сената США одобрил назначение Бетси Девос на пост министра образования

Международная панорама
31 января, 20:28 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
В прошлом Девос возглавляла отделение Республиканской партии США
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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Профильный комитет Сената Конгресса США одобрил  кандидатуру Бетси Девос на пост руководителя Министерства образования США. Теперь ее кандидатура должна быть одобрена Сенатом полного состава.

В прошлом Девос возглавляла отделение Республиканской партии США, к которой принадлежит президент США Дональд Трамп, в Мичигане.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что под руководством 58-летней Девос американские власти "реформируют образовательную систему США и порвут с бюрократией, которая сдерживает наших детей". Предстоящая работа Девос позволит дать "первоклассное образование" детям из "всех семей" в США, независимо от уровня их доходов, убежден Трамп. С точки зрения самой Девос, "нынешнее положение дел в сфере образования (в США) является неприемлемым".

Ранее демократы в Сенате Конгресса США заявили, что намерены бойкотировать голосование по кандидатурам Тома Прайса на пост министра здравоохранения и социальных служб, а также Стивена Мнучина на пост министра финансов. В настоящее время в профильном комитете Сената продолжаются слушания по утверждению кандидатуры Джеффа Сешнса на пост министра юстиции и генпрокурора США.

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