Kyodo: Абэ хочет предложить Трампу проекты для создания рабочих мест в США

ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен на встрече с президентом США Дональдом Трампом 10 февраля в Вашингтоне предложить ряд проектов, позволяющих создать дополнительные рабочие места в стране. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, речь может идти о создании сотен тысяч рабочих мест. Среди возможных проектов, в которых Токио может предложить сотрудничество, называются строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, а также разработка месторождений сланцевой нефти. Сюда же относятся и уже объявленные планы Toyota инвестировать в США до $10 млрд в течение пяти лет, а также планы телекоммуникационной SoftBank вложить в американскую экономику до $50 млрд.

Японский премьер рассчитывает наладить отношения с новым президентом США, который уже упрекал Японию в нечестной торговле. В качестве примера такой недобросовестной, по его мнению, практики он называл ситуацию в торговле автомобилями. Абэ также намерен на встрече с Трампом отстаивать позицию японских автопроизводителей, указав на их вклад в экономику США.

Победа Трампа на выборах президента США стала неожиданностью для многих в Японии. Правительство предпринимает усилия для установления с ним и его командой хороших отношений, для чего уже 17 ноября Абэ встретился с ним в Нью-Йорке. Эта встреча была неофициальной, так что во время телефонного разговора 28 января лидеры договорились провести уже полноценную встречу на высшем уровне 10 февраля в Вашингтоне.

Экономические вопросы стали одними из самых тревожных для Японии в связи с приходом Трампа к власти. Он уже подписал указ о выходе из числа участников потенциального соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое в Токио считали одним из главных направлений экономической политики. Взамен новая администрация США предлагает переговоры о двусторонних экономических соглашениях, и, по данным СМИ, японская сторона не исключает возможности подобных консультаций.