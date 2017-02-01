СМИ: Пан Ги Мун не будет баллотироваться в президенты Южной Кореи

СЕУЛ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих в 2017 году президентских выборах в Республике Корея. Об этом он заявил в парламенте на незапланированной пресс-конференции после встречи с лидерами консервативных партий, передает телеканал YTN.

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