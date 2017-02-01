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Абэ: военное присутствие РФ на Курилах не препятствует переговорам по мирному договору

Международная панорама
1 февраля, 10:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Премьер-министр Японии подчеркнул, что без понимания со стороны россиян, проживающих на Курилах, нельзя будет решить проблему мирного соглашения
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ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Военное присутствие РФ в южной части Курильских островов не является препятствием для переговоров по мирному договору с Японией. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ, отвечая на вопросы депутатов на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

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"Российские военные и раньше присутствовали на четырех островах. Это противоречит нашей позиции, и мы об этом неоднократно уведомляли российскую сторону. Однако это не означает, что мы должны прекратить переговоры по мирному договору с РФ", - сказал он. Абэ также подчеркнул, что без понимания со стороны россиян, проживающих на Курилах, нельзя будет решить проблему мирного соглашения.

В 2016 году на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У". Сейчас изучается возможность создания базы Тихоокеанского флота на островах Большой Курильской гряды.

В ноябре 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение ракетных комплексов на Курилах имеет обоснование, но это не должно повлиять на переговоры с Токио, в том числе по проблематике мирного договора. "Вопрос (о размещении ракет) рекомендую обратить нашим коллегам в Минобороны; безусловно, у этого (решения) есть свое обоснование", - сказал представитель Кремля. "Вместе с тем, с нашей точки зрения, безусловно, это не должно никак повлиять на стремительные тенденции, которые сейчас есть в наших двусторонних отношениях с Токио", - отметил Песков.

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