СМИ: Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во Франции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший министр экономики и независимый кандидат Эмманюэль Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Elabe для газеты Les Echos.

Согласно полученным данным, только 19-20% французов готовы проголосовать за бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Таким образом, отмечает издание, он вряд ли пройдет во второй тур выборов.

Это впервые дает возможность попасть во второй тур Макрону, за которого готовы отдать свои голоса от 22% до 23% избирателей. За лидера Нацфронта Марин Ле Пен могут проголосовать от 26% до 27% французов.

Если эти два политика встретятся во втором туре, то бывший министр экономики сможет рассчитывать на голоса 65% граждан.

Если же во второй тур вместо Макрона попадет Фийон, то он тоже одержит победу над Ле Пен, поскольку в таком случае получит поддержку 59% избирателей.

Опрос проводился в конце января, в нем приняли участие 1053 человека. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.