Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во Франции

Международная панорама
1 февраля, 17:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Согласно опросу населения, лишь около 20% французов готовы проголосовать за бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший министр экономики и независимый кандидат Эмманюэль Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Elabe для газеты Les Echos.

Согласно полученным данным, только 19-20% французов готовы проголосовать за бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона. Таким образом, отмечает издание, он вряд ли пройдет во второй тур выборов.

Это впервые дает возможность попасть во второй тур Макрону, за которого готовы отдать свои голоса от 22% до 23% избирателей. За лидера Нацфронта Марин Ле Пен могут проголосовать от 26% до 27% французов.

Если эти два политика встретятся во втором туре, то бывший министр экономики сможет рассчитывать на голоса 65% граждан.

Если же во второй тур вместо Макрона попадет Фийон, то он тоже одержит победу над Ле Пен, поскольку в таком случае получит поддержку 59% избирателей.

Опрос проводился в конце января, в нем приняли участие 1053 человека. Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фийон, Франсуа Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в крупном ДТП в Новой Москве возросло до девяти человек
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства
4
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
5
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
6
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
7
Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьян
Темы дня
Реклама