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БУХАРЕСТ, 1 февраля. /ТАСС/. Румынская оппозиция инициирует вотум недоверия правительству премьер-министра Сорина Гриндяну из-за поправок к уголовному кодексу, которые, по ее мнению, позволят коррумпированным политикам уйти от уголовной ответственности. Об этом заявила агентству Reuters исполняющая обязанности главы оппозиционной Национал-либеральной партии Румынии Ралука Туркан.
"Мы инициируем его (вотум) в течение часа. Мы вместе с "Союзом за спасение Румынии" собрали количество подписей, необходимое для его поддержки", - сказала она.
Ранее в Бухаресте прошли антиправительственные манифестации, в которых принял участие в том числе президент страны Клаус Йоханнис. Участники протестовали против инициированных правительством социал-демократов постановлениях о помиловании и поправках к уголовному кодексу.
В последние годы в Румынии под давлением Евросоюза развернулась энергичная борьба с коррупцией. В прошлом году Национальное управление по борьбе с коррупцией выдвинуло обвинения против 1250 высокопоставленных чиновников, среди которых бывший премьер-министр Виктор Понта (Социал-демократическая партия), 21 парламентарий, 5 министров и 97 мэров и вице-мэров. Особенно широкий размах эта борьба приняла при предыдущем правительстве технократов во главе с Дачианом Чолошем, пользовавшимся поддержкой правоцентристской Национал-либеральной партии (НЛП) и вышедшего из ее рядов президента Йоханниса. В ходе этой кампании социал-демократы утверждали, что противники используют юстицию в качестве инструмента политической борьбы, а либералы называли оппонентов "коррупционерами и противниками правосудия".
11 декабря 2016 года на парламентских выборах в Румынии победила левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП). Вместе с "Альянсом либералов и демократов" она составила парламентское большинство и сформировала правительство. Оно сменило кабинет технократов, который пользовался поддержкой правоцентристской Национал- либеральной партии и президента Йоханниса, который до избрания главой государства возглавлял эту партию.