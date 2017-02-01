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Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Гааге против миграционной политики Трампа

Международная панорама
1 февраля, 19:55 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Многие участники протеста пришли с плакатами, гласящими "Нет страху, нет ненависти", "Сделаем любовь снова великой", "Пустите их"
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ГААГА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в Гааге в знак протеста против решения американского президента Дональда Трампа запретить на 90 дней въезд в США гражданам семи мусульманских стран. Участники акции хотят показать, что многие голландцы отвергают ксенофобскую политику.

Инициатором мероприятия под названием "Голландия против ненависти" стали три молодых человека. В минувшую субботу они создали страницу акции в социальной сети Facebook. 

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"Мы думали собраться перед американским посольством, максимум 50 человек и один громкоговоритель, - рассказал газете Trouw один из организаторов, 28-летний Ваутер Бой. - Однако принять участие в демонстрации изъявили желание более 5 тыс. человек".

Многие участники протеста, перенесенного на поле Маливелд из соображений безопасности, пришли с плакатами, гласящими "Нет страху, нет ненависти", "Сделаем любовь снова великой", "Пустите их".

Перед собравшимися выступила министр образования, культуры и науки Йет Бюссемакер, директор местного отделения правозащитной организации "Международная амнистия" Эдуард Назарски, а также ряд депутатов парламента, в том числе лидеры Партии труда и "Демократов-66".

Ранее свое негативное отношение к решениям Трампа уже выразило руководство страны. В частности, в совместном заявлении премьер-министра Марка Рютте и главы МИД Берта Кундерса отмечается, что "беженцы, бегущие от войны и насилия, заслуживают убежища, несмотря на их происхождение и религиозную принадлежность".

"Мы осведомлены о возможности проникновения потенциальных террористов под видом беженцев, однако здесь должны играть свою роль службы безопасности, - говорится в документе. - Мы сожалеем об этом запрете (со стороны США - прим. ТАСС) и выступаем против него".

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, ужесточающих миграционную политику. В частности, один из них ограничивает на 90 дней въезд в США лиц из семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Этот же указ предусматривает временную приостановку программы размещения в США беженцев на четыре месяца, за которые Госдепартаменту вместе с министерством внутренней безопасности предстоит определить, каких корректив требует нынешняя процедура приема соискателей убежища.

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